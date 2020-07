Iachini non entusiasma, anzi la “piazza social” si inc***a

Dopo la conferma di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina i social sono esplosi.

C’è chi va a letto aspettando l’esonero…

A questo punto vo a letto…Svegliatemi quando verrà mandato via…Bonanotte #Fiorentina

— alenelli70 (@AleNelli70) July 30, 2020

Chi vede la Fiorentina in Serie B…

— Raff (@masolinismo) July 30, 2020

Chi si aspetta quaranta punti:

E chi proprio non ce la fa a vedere Iachini:

Per una volta non concordo. Rispetto per l’uomo, ma il “volemose bene” negli affari non va bene. Per la rosa che ha, la #Fiorentina deve mirare più in alto. Iachini non è un salto di qualità.

— maxfrata (@maxfrata) July 30, 2020