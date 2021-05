Iachini non ha ancora digerito la sconfitta con il Napoli. Alla sua Fiorentina chiede una vittoria a Crotone perché…

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, non ha ancora digerito la sconfitta con il Napoli. A scriverlo è il quotidiano Tuttosport. Il tecnico ha già annunciato il suo addio a Firenze e stoppato sul nascere qualsiasi ipotesi di riconferma. Ma ciò non significa che abbia già deposto le armi.

La sua intenzione è quella di chiudere questo campionato con una vittoria. Questo per evitare di archiviare questo campionato con il minimo storico di punti dal ritorno in A della squadra ad oggi. Il primato negativo è 41 punti fatti nell’ultima stagione dei Della Valle. Adesso la Fiorentina è a 39 e con una vittoria potrebbe arrivare a 42. Poi, appunto, per concludere al meglio questa sua avventura in una piazza a lui cara.