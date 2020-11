“Iachini non in grado di mettere in atto ciò che gli si chiedeva, Prandelli vuol dimostrare a Firenze che…”

Il giornalista Rai Enzo Baldini è intervenuto a Radio Bruno parlando dell’esonero di Iachini: “Non è colpa sua, il peccato originale è stato riconfermarlo. Gli si chiedevano cose di cui non è in grado di mettere in atto”.

E sul nuovo allenatore: “Prandelli è stata la soluzione giusta e lui è stato bravo ad accettare le condizioni. Vuol dimostrare a Firenze che vuol finire un lavoro iniziato. Ha le idee chiare, ha avuto il tempo di studiare la Fiorentina sono convinto che rivedremo un centravanti”.