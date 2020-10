Iachini: “Non mi sono arrabbiato con Vlahovic per il gol sbagliato. Chiesa ci sarà al 90%”

L’Allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini è intervenuto in conferenza stampa parlando dei tifosi: “Hanno visto che la Fiorentina vuole prendere bene le partite, portarsi a casa più punti possibili. Ci saranno momenti più difficili, c’è da inserire dei ragazzi arrivati più tardi, lo faremo. Stiamo lavorando perchè con questo percorso si possa arrivare ad un finale importante di campionato”.

E ancora: “Chiesa ha il 90% di esserci, per quanto riguarda Franck non lo so. Chi va in campo deve fare una grande partita, la Sampdoria è una squadra forte e organizzata”

E su Vlahovic: “A Dusan posso rimprovare che quando c’è stato l’errore sul gol si è abbattuto, voglio che i giocatori stiano alti con la testa. Ha 20 anni sono passaggi di crescita che deve affrontare. Ha capito”

E su Igor: “Fa parte del calcio, si gioca in 11. Igor ha la massima fiducia, sta lavorando. Rientra da centrale e non da esterno. E’ visto in quella posizione. Arriverà il suo momento”