Iachini: “Non mi stupirei se Vlahovic lo prendesse la Juventus, ma nemmeno se la Fiorentina lo trattenesse, Commisso legato al ragazzo. Ha la stessa fame di Dybala e somiglia a Vieri”

L’ex allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, è stato intervistato da Tuttosport. Al quotidiano sportivo ha dichiarato: “Vlahovic già pronto per un top club? Sì! Ma fatemi aggiungere una cosa: la crescita di questo ragazzo mi piacerebbe condividerla con due colleghi che stimo come Montella e Prandelli. Dusan ha la stoffa, la tecnica la personalità da grande squadra. Dopo Haaland, Dusan è il miglior attaccante classe Duemila. Proprio per questo non mi stupirei se lo prendesse la Juventus, ma nemmeno se la Fiorentina lo trattenesse: Commisso è molto legato al ragazzo”.

Poi ha aggiunto: “Ai tempi del Palermo ho allenato anche Dybala. Seppur siano giocatori diversi, Paulo e Dusan, in Vlahovic ho rivisto la stessa fame e la medesima ambizione che aveva la Joya in Sicilia. Dybala era un predestinato e anche Vlahovic lo è”.

Iachini paragona Vlahovic ad un altro grande attaccante: “Bobo Vieri. Piede mancino, bella stazza, ottima difesa della palla, bel tiro, buona tecnica ed eccellente attacco della profondità. E soprattutto, come Vieri, Vlahovic è uno che fa gol”.