Iachini: “Non nascondo che ho avuto momenti di grande preoccupazione. Futuro? Commisso dopo la partita contro la Lazio mi ha detto che…”

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato anche dell’ultimo periodo in conferenza stampa: “Non nascondo che dopo certe partite, sono stato il primo a tirare su i ragazzi attraverso colloqui individuali e collettivi. Ma non nascondo neanche il fatto che ci fosse un po’ di preoccupazione anche da parte mia. Kokorin? Sta lavorando in gruppo e sta recuperando dall’infortunio muscolare. Vedremo nei prossimi giorni come procederà. Il Presidente dopo la Lazio mi ha detto che a fine stagione avrebbe deciso il nuovo allenatore. Ho detto a Commisso che Beppe prenderà la sua strada a fine stagione. E’ giusto che ci si fermi qua. Allenare qua per me è una partecipazione a livello emotivo molto forte. Voglio che Beppe sia sempre Beppe per i fiorentini. Sono legato troppo a questa squadra e a questa maglia. E’ bello lasciarsi così, con questi risultati e con la consapevolezza di aver fatto di tutto per la Fiorentina. Gattuso? Con Rino ho un ottimo rapporto. Ha una squadra con grande qualità e sta vivendo un grande momento di forma”.