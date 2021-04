Iachini: “Non potevo dire di no alla Fiorentina. La mia visione su Vlahovic”

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, torna a parlare per la prima volta in conferenza stampa dal suo ritorno a Firenze. Queste le parole, alla vigilia della sfida col Genoa: “Non pensavo che mi avrebbero chiamato, ma sono legato al club e ne sono tifoso. Pensavo positivo, nel senso che le cose potessero andare meglio. La storia recente la conosciamo, è arrivata questa chiamata come lo scorso anno, in un momento particolare, e non ho potuto dire di no. Mi auguro di capire in fretta cos’è che non è andata per poter dare il contributo, con la consapevolezza che ci sarà bisogno di tutti per risalire la classifica. Vlahovic? Porto solo un esempio: lo scorso anno ha fatto sei-sette gol con me, quest’anno ne sta facendo di più migliorando il proprio score anche con i rigori. Ad inizio stagione tutti parlavano di una punta, ma io ho sempre voluto tenerlo qui. Allo stesso tempo, dopo la trasferta di Milano con l’Inter, ha avuto la palla del 4-2 ed è entrato nell’episodio del gol finale: dopo quella partita è stato criticato molto, il sottoscritto nella gara successiva l’ha schierato titolare”.