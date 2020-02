Iachini: “Non sono un difensivista. Se mi seguiste mi vedeste al centro sportivo della Fiorentina per dodici ore al giorno”

Riportare in alto la Fiorentina. Quando ha preso il posto di Vincenzo Montella sulla panchina viola, Giuseppe Iachini aveva questo di obiettivo. I viola non sono ancora in una posizione soddisfacente, ma è indubbio il fatto che la media punti della squadra sia aumentata sensibilmente dal momento del suo arrivo.

C’è chi lo accusa di essere un tecnico difensivista, ma Iachini, in un’intervista rilasciata a La Nazione, respinge al mittente questa accusa: “Non sono così difensivista, anzi mi sembra di essere piuttosto offensivista, vista la varietà di giocatori che impiego nella manovra d’attacco“.

Al tecnico gigliato sarebbe piaciuto poter cominciare questa stagione “per avere tutto il tempo a disposizione per lavorare“.

A proposito di tempo, la sua è una vita che ruota intorno al proprio lavoro: “Se mi seguite mi vedreste entrare al centro sportivo alle 7 e mezzo del mattino e uscire alle 7 e mezzo di sera”.

Diventa follower di Fiorentinanews.com su Instagram