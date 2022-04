Iachini non va neanche a Parma: i ducali sono già alla ricerca del sostituto per la prossima stagione

Dopo due avventure non proprio positive alla Fiorentina, Giuseppe Iachini non sembra aver trovato fortuna nemmeno sulla panchina del Parma. I ducali al momento sono al 12esimo posto della serie cadetta, a 10 punti dagli ormai irraggiungibili playoff per la Serie A.

Secondo quanto riportato da 12Tv Parma Iachini non sarà l’allenatore della squadra crociata nella prossima stagione. Diversi i nomi dei possibili sostituti, con la candidatura più forte che al momento corrisponde al nome di Paolo Zanetti, attuale allenatore del Venezia.