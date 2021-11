Iachini: “Parma piazza ambiziosa, ci sono tanti giocatori che possono sbocciare come Vlahovic o Belotti. Modulo? Ho vinto campionati col 3-5-2, ma non solo”

L’ex tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo allenatore del Parma: “Voglio ringraziare il presidente e la società per avermi scelto, arrivo in una piazza ambiziosa che vuole tornare nel massimo campionato. Spero di fare bene qui a Parma, anzi ne sono convinto, con il lavoro e con il tempo. Ci saranno momenti difficili, dovremmo mettere certe cose a posto e conoscerci in fretta, i ragazzi dovranno capire cosa voglio da loro sotto tanti aspetti, proveremo a farlo più in fretta possibile”.

Quali tra i calciatori del Parma ha le potenzialità di diventare il nuovo Dybala? “Qui ci sono tanti calciatori che possono avere uno sviluppo di carriera alla Belotti o alla Vlahovic. Con il lavoro individuale e non, è diventato quello che è ora. Qui ce ne sono tanti di questi giocatori, ma dobbiamo avere pazienza. Devo portare la squadra a essere figlia del proprio allenatore. La mentalità dovrò essere bravo io a trasmettergliela e ho iniziato già a lanciare qualche input. Sono convinto che diversi di questi ragazzi potranno diventare giocatori importanti”.

Infine sull’aspetto tattico Iachini ha aggiunto: “Ho vinto quattro campionati giocando con il 3-5-2, con il 4-3-3, con il 4-3-1-2, etc. Dipende dalle caratteristiche dei giocatori, sono andato a costruire un modulo adeguato alle caratteristiche della squadra e abbiamo anche raggiunto dei record, sia di squadra che individuali. Stiamo lavorando, ho delle idee ma serve il responso del campo. Lavoreremo sui concetti per dare soddisfazioni al nostro presidente”.