Iachini pensa a una soluzione per il centrocampo: la sorpresa o il ritorno del pupillo di Montella?

L’infortunio di Castrovilli costringerà Iachini a rivedere i suoi i piani per la sfida contro l’Inter in primis, ma molto probabilmente anche per la partita contro la Juventus tra sei giorni. Contro il Genoa il talento viola è stato sostituito da Eysseric, giocatore che era ai margini della rosa che però quest’anno ha collezionato 3 presenze con la maglia viola. Probabilmente la necessità di rafforzare il reparto offensivo per cercare il gol ha influito sulla scelta dell’allenatore viola di inserire il francese lasciando fuori ancora una volta il sostituto naturale di Castrovilli (spostando Pulgar mezz’ala): Milan Badelj. Da quando Iachini si è seduto sulla panchina viola il centrocampista croato è sempre rimasto in panchina, invertendo il trend positivo che aveva trovato con Montella. Di positivo fino ad oggi nella stagione di Badelj sembra esserci solo il trend delle presenze (16 volte in campo di cui 15 da titolare), visto che il rendimento in campo ha lasciato davvero molto a desiderare.

Ora Iachini, in attesa di un possibile colpo di mercato proprio a centrocampo, deve trovare una soluzione a questo dilemma lì nel mezzo. Riesumare il rinnegato Badelj o stupire tutti con un’altra alternativa? Sul fronte Zurkowski le notizie sono solo quelle di mercato e lo vedono vicinissimo all’Empoli. Partito anche Dabo, Eysseric potrebbe tornare ad essere una scelta, nonostante le caratteristiche del francese siano molto offensive e viste le partite che la Fiorentina affronterà nei prossimi giorni, sbilanciarsi troppo in avanti potrebbe essere un grande azzardo. E ora, che fare? A Iachini il compito di risolvere il problema nel miglior modo possibile.