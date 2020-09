Iachini: “Per il 95% la squadra è a posto, ma confido che i dirigenti sappiano dire loro sul mercato. Porteremo Biraghi al top della condizione”

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha analizzato la gara vinta ieri contro il Torino e commentato il mercato dei viola a Radio Rai“Abbiamo fatto un’ottima partita sul piano tattico e delle manovre, abbiamo sbagliato alcuni appoggi ma la prima di campionato è sempre difficile da decifrare. I ragazzi l’hanno interpretata bene rischiando pochissimo e creando diverse occasioni per segnare. Potevamo fare gol prima, è stato bravissimo anche Sirigu. Biraghi lo conosciamo e siamo contenti sia tornato con noi. Sta lavorando per trovare la miglior condizione, pian piano ce lo porteremo. Ha fatto vedere un bel piede e una buona conoscenza dei compagni. Come squadra siamo al 95% a posto, poi ho fiducia nel lavoro del presidente e i direttori quindi se capita qualche opportunità sapranno dire la loro. Intanto facciamo integrare gli ultimi arrivi. Stadi riaperti a mille tifosi? Lo potevano fare un giorno prima, almeno li beccavamo pure noi. Dispiace per i nostri tifosi, noi arriviamo sempre dopo: speriamo di arrivare prima qualche volta. Battute a parte, il calcio ha bisogno dei sostenitori e ci auguriamo che presto possiamo tornare alla normalità”.

