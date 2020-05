Iachini pesca in Primavera: ecco chi sono i 4 promossi in prima squadra

Presupponendo che il campionato prima o poi riprenderà, e che saranno giocate due partite a settimana per un mese e mezzo consecutivo, la Fiorentina e Beppe Iachini in primis stanno correndo ai ripari. Nonostante i probabili recuperi dei lungodegenti Ribery e Kouame, secondo quanto riportato da Radio Bruno, il tecnico viola ha deciso di convocare stabilmente in prima squadra fino al termine del campionato 4 giocatori della Primavera. Stiamo parlando del portiere Nicolò Chiorra, dei difensori Eduard Dutu e Lorenzo Chiti e del centrocampista Nicky Beloko, che andranno a raggiungere il classe 2002 Christian Dalle Mura da tempo nel giro della prima squadra.

I quattro, che nono dovranno continuare la loro stagione in primavera a causa della sospensione definitiva del campionato, hanno svolto questo pomeriggio il tampone e il test sierologico anti-Covid all’interno delle cliniche Synlab di Sesto Fiorentino e durante la prossima settimana si riuniranno insieme alla squadra. Chissà se le condizioni climatiche e il fitto calendario di qui ad Agosto non daranno loro la possibilità di esordire in maglia viola, nel frattempo i quattro ragazzi (tutti classe 2001) avranno la possibilità di confrontarsi con i grandi e dare dimostrazione delle loro qualità.