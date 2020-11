Iachini: “Pezzella out, ma la squadra è dalla mia parte. Attaccanti? Non possiamo chiedere quello che faceva Batistuta”

Terza ed ultima parte di conferenza stampa del tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, a poco più di 24 ore dalla sfida contro il Parma.

Queste le sue parole: “Pezzella non ci sarà neanche domani perché ha ancora fastidio al piede. Ho parlato con i dirigenti e i ragazzi, la squadra è con me perché credono a quello che fanno. Questa cosa se non c’è mi fa incazzare, ma per ora non ho intravisto niente di tutto questo. Ho visto sempre impegno e partecipazione, dobbiamo portare in campo con più continuità quello che proviamo in settimana. Attaccanti? Non possiamo chiedere ai nostri giovani di fare quello che faceva Batistuta, tanto per fare un esempio. Possono sbagliare, ma fa parte del loro progetto di crescita. Ribery? Siamo partiti bene, poi a Milano Franck ha preso un colpo sulla caviglia malandata. E qualcosa ha perso a livello di brillantezza, anche se sta migliorando settimana dopo settimana. Pedro? Con i se e con i ma non si fa la storia. Sono arrivato a dicembre, dopo dieci giorni è andato via perché veniva da un infortunio al ginocchio di un certo tipo. E noi siamo andati su Cutrone, che era più pronto per la Serie A. Non avevamo dubbi sulle qualità di Pedro”.