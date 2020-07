Iachini poco meglio di Montella: il confronto tra i due allenatori

Dopo 12 partite di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina, si possono finalmente cominciare a fare i primi paragoni tra l’attuale tecnico gigliato e Vincenzo Montella, esonerato dopo 17 giornate di campionato. Nonostante un avvio positivo, le ultime uscite della Viola (un punto nelle ultime tre uscite) hanno fatto abbassare la media punti dell’ex allenatore del Sassuolo. Il confronto tra i due vede emergere, anche se in modo quasi impercettibile, Iachini: tre vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Per una media punti di 1.16 punti a partita.

L’Aeroplanino, invece, ha raccolto quattro vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, per una media punti di 1 punto a gara. La differenza tra i due, quindi, è di appena 0.16 punti a uscita. Un divario minimo, che dimostra come la Fiorentina non sia migliorato con l’avvicendamento tra i due allenatori. E la classifica, adesso, impone alla Viola di farla finita con i passi falsi: c’è bisogno di fare otto-nove punti, dopodiché si potrà finalmente pensare alla prossima stagione.