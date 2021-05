Iachini: “Porterò sempre la Fiorentina nel cuore: a Crotone per vincere. Con il cuore vorrei far giocare tutti, Milenkovic out”

Ultima conferenza stampa da allenatore della Fiorentina per Beppe Iachini, che ha parlato così: “E’ stata un’esperienza di lavoro difficile: il Covid ha influito molto e in tanti sono stati male. Resta la grande soddisfazione per aver onorato la maglia viola: questo rimarrà nel mio cuore, sarò per sempre un tifoso della Fiorentina. Crotone? Mi piacerebbe vedere una squadra per fare una partita importante per cercare di portare a casa il massimo. Abbiamo recuperato tanti punti a squadre come Udinese e Bologna, che hanno ricevuto tanti elogi e che possiamo sorpassare in classifica. Rispettiamo molto il Crotone, sta giocando bene e hanno dei singoli di talento. Mi piacerebbe dare spazio a qualche ragazzo, vedremo negli ultimi allenamenti: con il cuore vorrei far giocare tutti perché se lo meritano. Non ci sarà Milenkovic perché dovrà subire un piccolo intervento”.