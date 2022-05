Iachini potrebbe ripartire ancora dalla B: l’ex Fiorentina aspira alla panchina dell’ultima retrocessa dalla Serie A

E’ tempo di riflessioni in casa Cagliari, che dopo la retrocessione in Serie B deve scegliere il nuovo allenatore. La conferma di Alessandro Agostini della Primavera, sarebbe la più semplice, ma non è la priorità dei sardi.

Secondo Il Corriere dello Sport – Stadio, tra i nomi usciti per affrontare la risalita nella massima serie c’è anche l’ex Fiorentina Giuseppe Iachini, che ha concluso di recente la sua esperienza a Parma. L’allenatore che ha salvato la squadra di Commisso la scorsa stagione, è in corsa insieme a Pecchia e Rastelli.