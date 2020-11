Iachini presente al centro sportivo: A lui la guida dell’allenamento odierno

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, si trova nel momento in cui scriviamo, all’interno del centro sportivo Davide Astori, assieme al suo staff. Questo lascia presagire il fatto che lo stesso Iachini guiderà, regolarmente, l’allenamento della squadra previsto per questo pomeriggio. Niente colpi di scena, niente cambiamenti radicali, almeno per il momento e salvo clamorosi colpi di scena.

