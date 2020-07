Iachini protesta per le botte su Ribery ricordando l’andata e Liverani risponde burbero: “Ma nemmeno c’eri sei mesi fa”

Curioso siparietto tra Iachini e Liverani sulla metà della prima frazione di gara tra Lecce e Fiorentina. Franck Ribery rimane a terra dopo l’ennesimo colpo subito dalla retroguardia giallo rossa e Iachini attacca: “E’ fallo! Lo colpite sempre alla caviglia com’è successo all’andata”. Non si è fatta attendenre più di tanto la risposta del tecnico salentino ed ex calciatore della Fiorentina: “Non tiriamo fuori cose successe sei mesi fa – ha risposto seccato Liverani – e poi tu (riferito a Iachini) nemmeno c’eri”. Sulla panchina della Fiorentina infatti c’era Vincenzo Montella ma la sostanza non cambia. Servono i calcioni, per fermare un fenomeno senza età come Ribery.

