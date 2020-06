Iachini prova a tenersi stretta la Fiorentina. Ma se arriva il cambio ecco i profili di Spalletti e Emery. La pista italiana da non trascurare

Dodici partite in cui l’attuale allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, si gioca tutto. Sono tutti esami quelli che aspettano il tecnico viola in questa anomala, per il calcio, estate italiana. Iachini ha ancora un anno di contratto coi gigliati ma questo non è di per sé garanzia di permanenza.

Se poi si dovesse arrivare a un cambio in panchina, si legge su La Repubblica, l’idea sarebbe quella di andare su profili come Spalletti o Emery. Il progetto viola è ambizioso e potrebbe diventare allettante anche per loro. Spalletti, reduce dall’esperienza con l’Inter, è sotto contratto fino a giugno 2021 e quindi resta una soluzione molto difficile. Strada in salita anche per Emery, che all’Arsenal non è riuscito a ottenere i grandi risultati centrati soprattutto a Siviglia. Da non trascurare anche la pista De Zerbi.

Nel frattempo Iachini farà tutto il possibile per tenersi stretta la Fiorentina.