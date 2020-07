Iachini può sorridere per le condizioni di Dalbert. Ecco come sta Dragowski

Arrivano buone notizie per il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini a due giorni dalla partita contro la Roma. Come vi abbiamo raccontato questa mattina, non filtrava ottimismo per le condizioni di Dalbert. Il brasiliano, però, si è sottoposto agli esami di rito: nessun problema particolare, solo un po’ di affaticamento, per cui l’ex Inter sarà regolarmente a disposizione per la trasferta dell’Olimpico. Da valutare, come riportato da Radio Bruno Toscana, se varrà la pena rischiarlo o meno.

Migliorano anche le condizioni di Bartlomiej Dragowski, alle prese nell’ultimo periodo con una forma acuta di lombalgia. Il polacco tornerà nell’elenco dei convocati, ma contro la Roma toccherà ancora una volta a Pietro Terracciano, il migliore in campo della Fiorentina a San Siro contro l‘Inter.