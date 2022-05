Iachini: “Quando c’è un cambio di società è normale che serva un po’ più di tempo. Il bello di questo lavoro è lavorare per sistemare le cose…”

Lo scorso maggio La Fiorentina è il traghettatore Beppe Iachini si lasciarono dopo circa un anno e mezzo di tira e molla, la parentesi con Prandelli, ma con l’obiettivo salvezza centrato sul gong finale. La società di Rocco Commisso scelse prima Gattuso ripiegando poi su Italiano, mentre il tecnico marchigiano ha sposato il progetto del Parma con l’obiettivo di riportare i ducali in Serie A. Traguardo non raggiunto da Iachini, che ha espresso il suo parere sulla società e la squadra gialloblù:

“Il Parma è una piazza che sicuramente tornerà dove merita, c’è un ambiente ed una tifoseria che lo meritano. Ci sono momenti dove basta mettere a posto due cose e sei a posto. Qui c’è stato un cambio di società, e quando c’è un cambiamento è normale che ci voglia un po’ più di tempo, ma in questo lavoro il bello è dover lavorare per sistemare le cose e non trovarsi la tavola già apparecchiata”.