Iachini: “Quando subentri non é come quando parti dall’inizio: serve dare certezze alla gruppo e..” – VIDEO FN

Questa mattina all’interno della Sala stampa Manuela Righini dello Stadio Artemio Franchi si è svolta la conferenza stampa di Giuseppe Iachini alla vigilia della delicata sfida contro la SPAL dell’ex Leonardo Semplici. Il tecnico viola, interrogato sulla possibilità di vedere Cutrone e Vlahovic in campo insieme, ha risposto in modo sorprendente: “I moduli li fanno i giocatori. Quando subentri a metà campionato non è come quando parti dall’inizio. Quando subentri devi porre attenzioni anche su altri aspetti“.

