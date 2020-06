Iachini, quindici giorni da non sbagliare e il futuro viola davanti

Da domani al prossimo 12 Luglio, mister Beppe Iachini è davanti ad un bivio per il futuro suo e della Fiorentina. Infatti, se da una parte c’è il desiderio di tornare alla vittoria contro Sassuolo, Parma, Cagliari e Verona e la necessità di confermarsi, dall’altra si troverà davanti tre tecnici su quattro accostati alla Fiorentina proprio per sostituire l’allenatore marchigiano.

De Zerbi. Già domani sera, Beppe Iachini si troverà Roberto De Zerbi, allenatore avvicinato più e più volte ai colori viola ma riconfermato al Sassuolo per la prossima stagione. La gara di domani coi neroverdi, infatti, sarà anche un importante banco di prova per dimostrare di essere migliore di un giovanissimo tecnico, elogiato da tutti per il gioco nonostante alcuni roboanti risultati negativi.

D’Aversa. Nonostante sia confermatissimo sulla panchina del Parma, Roberto d’Aversa è stato accostato tra la fine di Gennaio e l’inizio di Febbraio alla Fiorentina. L’ex giocatore del Siena ha dimostrato grandi qualità facendo diventare il Parma un’autentica mina vagante e riscoprendo giocatori come Kucka o Cornelius. La sfida coi ducali sarà un banco di prova importantissimo perché il gioco espresso dal Parma è decisamente complesso e interessante.

Juric. La gara del 12 Luglio, poi, è la fine di un tour de force importante. Davanti a sé, Iachini troverà quell’Ivan Juric capace di incantare la Serie A con una squadra giovane e piena di sorprese come il suo Hellas Verona. Juric, di quelli elencati, è il nome considerato più caldo e per Iachini sarà come uscire e trovare una ex fidanzata, ovvero sarà necessario apparire al meglio.

I primi quindici giorni di Luglio saranno cruciali per il destino della Fiorentina e nessuno potrà sbagliare.