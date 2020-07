Iachini: “Ribery ci sta dando una grossa mano. Dal lockdown siamo la miglior difesa del campionato”

Ai canali ufficiali della Fiorentina, il tecnico Giuseppe Iachini ha parlato anche di Franck Ribery: “E’ stato un piacere ritrovarlo dopo 7 mesi di infortunio. Ci sta dando una gran mano e cerchiamo di portarlo avanti compatibilmente agli impegni ogni 3 giorni e delle fatiche sue e dei suoi compagni. Siamo contenti di averlo con noi, vediamo di volta in volta quale potrà essere il suo impiego. Abbiamo lavorato sin dall’inizio anche sull’organizzazione del reparto difensivo, siamo cresciuti molti, dal lockdown siamo la miglior difesa del campionato. E’ importante anche essere più concreti in avanti perché abbiamo costruito tanto, siamo una delle migliori in campionato, ma per quanto riguarda la fase realizzativa sbagliamo spesso l’ultimo passaggio

0 0 vote Article Rating