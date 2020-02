Purtroppo la Fiorentina dovrà fare a meno a lungo di Franck Ribery: “Sta lavorando col fisioterapista e ci vorrà ancora un po’ di tempo – spiega l’allenatore viola Giuseppe Iachini – perché viene da un infortunio delicato. Ribery per noi è molto importante. Purtroppo non ce l’abbiamo e non ce l’avremo ancora per diverso tempo, 30 o 40 giorni non so ancora. Questo gruppo deve andare in campo per far bene anche per lui”.