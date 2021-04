Iachini: “Rigore richiesto dal Genoa inesistente, l’arbitro ha letto l’azione nel modo giusto. Salviamoci il più in fretta possibile e poi…”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha commentato il pareggio ottenuto dalla propria squadra sul campo del Genoa: “Sapevamo che poteva essere una partita difficile. Ballardini sta facendo un ottimo lavoro con il Genoa, e dovevamo prendere certi concetti e certi principi che avevamo dovuto interrompere. Abbiamo preso gol al nostro primo errore ma non abbiamo mai sofferto e concesso qualcosa anche quando siamo rimasti in inferiorità numerica. Stavamo attaccando, facendolo in maniera propositiva, c’è mancata l’ultima giocata, quella finale, quella decisiva. Mi è piaciuto lo spirito del gruppo e tutti hanno dato quello che dovevano dare”.

Dieci partite al termine della stagione: “L’obiettivo è quello di arrivare più in fretta possibile alla salvezza e poi cercheremo di onorare il campionato – ha detto – Quindi fare più punti possibile. Tutti possono darci una mano, tutti possono migliorare, questo mi aspetto dai miei ragazzi.

Il Genoa protesta per un episodio accaduto in area viola: “Mi sembra che la palla sia andata in una determinata direzione. Poi c’è anche il Var…quindi non c’era fallo e credo che l’azione sia stata letta nel modo giusto”.