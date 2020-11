Iachini rinuncia a sfruttare le cinque sostituzioni non avendo la minima idea di come cambiare la situazione. Una presenza nell’area avversaria da coprifuoco

Brutta, ma brutta che più brutta non si può: le partite della Fiorentina, al di là del risultato, sono ormai un’istigazione allo sbadiglio.

Magari con un centravanti di mestiere la Fiorentina avrebbe perfino potuto segnare. Ma senza attaccanti veri e con una presenza nell’area avversaria da coprifuoco, è complicato fare gol.

Kouame – 4 – Un colpo di testa alto sulla traversa e nulla più.

Allenatore: Iachini – 4 – Squadra impantanata in un giro palla estenuante ed inconcludente. Rinuncia a sfruttare le cinque sostituzioni non avendo la minima idea di come cambiare la situazione in campo.

Leggi l’articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it