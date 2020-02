Iachini: “Risultato bugiardissimo ma stiamo migliorando. Igor subito bene, ecco perché ho scelto Ghezzal”

In sala stampa il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini parla anche di alcuni singoli: “Abbiamo ragazzi di 20-21 anni e quindi ci sta che per migliorare ci voglia più tempo, spesso sbagliamo sulle prime uscite. Però sono situazioni su cui continuiamo a lavorare, sul piano della manovra e del gioco mostriamo dei miglioramenti, che posso dire. Oggi risultato tremendamente bugiardo. Igor? E’ un ragazzo che può giocare da terzo o da quinto, ha appreso subito i movimenti anche se ci lavoriamo da appena due giorni. Sono contento che abbia fatto questo tipo di partita, è quello che ci aspettavamo. Duncan è arrivato con un infortunio e quindi dovrà essere lo staff medico a dirci tra quante settimane potrà essere a disposizione. Assenze? Se togli alla Juve Bonucci, Pjanic, Ronaldo, Higuain hanno delle alternative valide però qualcosa perdono anche loro. Ho inserito Ghezzal perché ha tecnica e gamba e la possibilità di alzare il livello del centrocampo, come fa solitamente Castrovilli. Anche per lui era la prima volta, è un ragazzo su cui stiamo lavorando, è giovane e ci aspettiamo tanto anche da lui”.