Iachini: “Sarà tutto tranne che calcio. Gli allenamenti verranno fatto in modo individuale e negli spogliatoi…”

A Rtv38 ha parlato il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini: “Gli allenamenti verranno fatto in modo individuale, sia sul campo che in palestra. I centri sportivi dovranno avere più stanze, perché gli atleti non potranno spogliarsi in più di tre in una stanza. Nelle prime settimane gli atleti dovranno allenarsi singolarmente. Ad ogni modo, questo è tutto fuor che calcio, perché è uno sport di squadra. Giocare a Sud? Sarà un problema anche quello perché le squadra del Nord non potranno allenarsi nei propri centri sportivi. Anno solare? E’ sicuramente un’idea concreta a mio avviso. Magari si troverebbe delle cure o un vaccino”.