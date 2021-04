Iachini sceglie la linea della continuità: Deciso il sostituto di Ribery

Chi sostituirà lo squalificato Franck Ribery nella sfida di domenica sera contro l’Atalanta? Beppe Iachini sembra aver deciso di andare verso la linea della continuità, cercando di sfruttare a suo favore quanto di buono ha fatto Cesare Prandelli nei suoi mesi a Firenze. Dunque, come si legge su La Gazzetta dello Sport, è Valentin Eysseric il favorito per affiancare Dusan Vlahovic nel 3-5-2 della Fiorentina.

Nell’allenamento di ieri è stato provato il francese, che è una seconda punta ma è bravo anche nella fase di non possesso palla, in cui si abbassa per aiutare il centrocampo. E contro una squadra come l’Atalanta che pressa alto, l’aiuto del numero 92 potrebbe essere davvero prezioso. Eysseric ha il contratto in scadenza e vuole fare bene nel rush finale di stagione, così da meritarsi l’eventuale rinnovo di contratto.