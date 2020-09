Iachini: “Se pensiamo di andare a Milano per difenderci, non ne veniamo fuori. Amrabat farà quello che ha sempre fatto”

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “E’ un test importante, anche se avrei preferito affrontarla più avanti. I nerazzurri sono una grande squadra, è la prima antagonista della Juventus per lo Scudetto. Si sono rinforzati ulteriormente, questo la dice lunga sulla qualità della rosa di Conte. Ci vorrà una grande prestazione da parte nostra sotto tutti gli aspetti. Se pensiamo di andare a Milano per difenderci, non ne veniamo fuori. Se, invece, scenderemo in campo con la voglia di fare male all‘Inter, possiamo fare qualcosa di buono. Spero non si offenda nessuno, ma i nerazzurri hanno il miglior attacco della difesa. Amrabat? E’ un giocatore che può giocare davanti alla difesa, sia da solo che in coppia. Il nostro modulo cambia durante la partita, passando dal 3-5-2 al 3-4-1-2. Sofyan farà quello che ha sempre fatto. A me piace che i centrocampisti vadano in attacco e al massimo una rimanga in posizione più difensiva. Nella fase di possesso palla Amrabat è il giocatore che ha più caratteristiche difensive, gli altri invece devono attaccare l’area: altrimenti non sarebbe venuto il gol di Castrovilli. Kouame? E’ un attaccante che ha struttura per poter diventare anche un centravanti. Sabato gli è mancato solo il gol, ma arriverà presto”.