Iachini: “Servirà la garra, Callejon si è allenato bene e può giocare in diverse situazioni. Il mio ‘gioca gioca’…”

Al termine della conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha risposto alle domande dei tifosi su Instagram.

Ecco le sue parole: “I valori morali trovati in questa squadra? Aspetto di vedere la partita di sabato prima di dare giudizi. Sono convinto che riusciranno a mettere in campo tutti loro stessi per onorare la maglia della Fiorentina e rendere contenti i tifosi. Garra? Dovremo averla per forza, solo così possiamo pensare di andare a fare prestazioni importanti. Abbiamo già iniziato a lavorare per riprenderli questi concetti e portarli in campo. Callejon? Può giocare in diverse situazioni, si sta allenando bene da quando sono arrivato e mi aspetto da parte sua un grande rendimento e disponibilità. Quando dico alla squadra ‘gioca gioca’ cosa intendo? I ragazzi lo sanno, mi riferisco al portare in campo quello che facciamo durante la settimana”.