Iachini in vista della ripartenza: “Servirà maggiore concentrazione e abbiamo preparato delle novità tattiche”

In vista del rientro in campo contro il Brescia, ha parlato l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini; ecco le sue parole al media ufficiale: “La squadra si è allenata bene ma inevitabilmente dei punti interrogativi li abbiamo dopo tre mesi senza giocare, il caldo e le tante partite ravvicinate. Vedremo strada facendo cosa riusciremo a fare, dovremo evitare infortuni e crescere. Brescia? Ci vorrà concentrazione contro una squadra organizzata, sarà una gara complicata, i valori si possono ribaltare come è successo in Coppa Italia. Novità tattiche? Abbiamo preparato delle situazioni, dovremo essere pronti a saper far più cose; non sarà un campionato normale, dovremo valutare bene ogni singolo giocatore. Tifosi? Sono il nostro dodicesimo uomo e ci mancheranno molto, ci vorrà tanta attenzione in più. Commisso? Lo sento spesso, ci è sempre vicino ed abbiamo un ottimo rapporto, vogliamo prenderci delle soddisfazioni anche per lui”.

