Iachini si affida ai soliti, ma a Crotone sarà sfida tra squadre senza più obiettivi: finalmente spazio ai “desaparecidos”?

“Contro il Napoli darò spazio a chi ha giocato meno”, queste le parole di Beppe Iachini alla vigilia di Fiorentina-Napoli. Dichiarazioni disattese da parte del mister viola che per l’undici titolare si è affidato alla formazione tipo, se non fosse per il cambio in porta dovuto all’infortunio di Dragowski. Subentrati nel secondo tempo Kouame, Callejon, Eysseric e Igor. Ancora novanta minuti in panchina per Barreca, Kokorin, Montiel, Maxi Olivera e Borja Valero, tra quelli che di spazio quest’anno ne hanno trovato davvero poco.

Nell’ultimo turno di campionato sarà Crotone-Fiorentina, una sfida tra squadre senza obiettivi vista la matematica retrocessione dei primi e la salvezza dei viola. Sarà questa l’occasione buona per vedere qualche novità di formazione? E per qualcuno potrebbe essere l’ultima in maglia viola.