Iachini: “Si cominciano a vedere i frutti del nostro lavoro. Abbiamo giovani per fare un bel percorso in futuro”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, su Dazn, ha commentato la vittoria della sua squadra ottenuta in casa del Napoli: “I ragazzi sono stati bravissimi. Terza partita nella settimana e un giorno in meno di recupero un’altra volta rispetto agli altri. Ma abbiamo fatto una partita di cuore che ci ha permesso di portare a casa una vittoria importante. Si cominciano a vedere i frutti del nostro lavoro, non abbiamo fatto ancora nulla, ma la strada è giusta. Stiamo migliorando quando attacchiamo, arriviamo con più uomini, creiamo più occasioni da gol. Abbiamo tanti giovani ma lavoreremo in questo senso per fare ancora di più. Ci sono dei ragazzi molto validi per poter fare un bel percorso in futuro. Dovevamo tenere la squadra molto corta, era determinante come aspetto. E’ un dato su cui stiamo lavorando molto perché non voglio solo i gol degli attaccanti, ma anche dei centrocampisti e degli esterni. Anche questo serve per crescere molto. Chiesa sta recuperando la miglior condizione fisica e in questa fase preferisco accorciargli il campo e farlo giocare più vicino alla porta e non da esterno. Lì può essere devastante ed efficace per la squadra; in futuro potrò pensare a qualcosa di diverso”.