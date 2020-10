Iachini si confronta coi giocatori. Un colloquio leale ma senza sconti

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha incassato, per il momento, la fiducia da parte della società. I risultati che otterrà saranno determinanti per la propria permanenza sulla panchina viola.

Intanto, in attesa che parli Commisso coi giocatori, c’è stato un chiarimento all’interno dello spogliatoio gigliato. Di questo parla stamani La Nazione, descrivendolo come un confronto leale, pacato nei toni, ma senza sconti.

La squadra cerca di fare quadrato in vista di un appuntamento delicato, come la sfida interna contro l’Udinese di domenica prossima che poi sarà seguita dall’esordio in Coppa Italia. Ora tutto è nelle mani della Fiorentina che deve tradurre sul campo tutto quello che è stato detto nello spogliatoio.