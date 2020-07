Iachini si “montellizza”, ma forse c’è una spiegazione per le sue scelte…

Rabbia, delusione e scoramento fanno parte del mondo viola da qualche settimana a questa parte. Le scelte sbagliate dell’allenatore, anche. E per questo basta pensare che l’unico gol messo a segno dalla Fiorentina contro il Sassuolo a tempo scaduto porta la firma di due calciatori che a posteriori forse, avrebbero meritato un posto da titolare. E fu così che il buon Iachini si “montellizzò”. Dentro dal primo minuto un centrocampo (Pulgar e Castrovilli) a due che fa poco filtro e un attacco a tre con Chiesa schierato come falso nueve. La spiegazione? Il tecnico viola voleva tenersi “una freccia al proprio arco” per la ripresa. Una giustificazione che è troppo blanda anche per essere vera. E come se non bastasse il falso nueve viola dopo neanche cinque minuti di gioco (certo non c’entra la stanchezza) si divora la rete del possibile vantaggio con il match possibilmente in discese.

L’ingresso di Cutrone scuote la Fiorentina come un ventilatore in una sauna. Poi dopo i primi minuti di “adattamento”, inizia a partire qualche lancio lungo in verticale dalle retrovie. Ma i più grandi scempi arrivano dalle corsie esterne, ma anche da Federico Chiesa. Dalbert quando non centra la sagoma di fronte a lui mette la sfera al centro sempre dalla parte opposta del centravanti viola. Cutrone si muove come uno stantuffo impazzito e Chiesa a circa dieci minuti dal termine potrebbe servirlo sull’ennesimo movimento sul filo del fuorigioco del compagno di reparto. Il passaggio è debole e viene anticipato dalla difesa del Sassuolo.

La realtà è nei fatti: la Fiorentina non sa giocare per un centravanti classico. E’ successo che ci riuscisse parzialmente con il ‘primo’ Simeone, poi, notte fonda. L’attaccante ex Milan continua a muoversi e a sbracciarsi ma i suoi compagni non riescono proprio a trovarlo. Al primo cross azzeccato da qualcuno con la maglia viola indosso (Duncan, esattamente), quasi come per magia (e siamo ironici), Cutrone di testa gira la sfera alle spalle di Pegolo. Magari il gol che mancava, potrebbe far cambiare idea a Iachini in vista di Parma. Nonostante la decentravantizzazzione della Fiorentina.