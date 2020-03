Iachini si sgola a bordo campo, ma stavolta la squadra non lo segue. E il tecnico prova a dare una spiegazione dell’accaduto

In piedi, scatenato a bordo campo. L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha provato ad incitare la sua squadra. E nel silenzio della Dacia Arena le sue urla si sentivano benissimo. “Alti, alti” la frase ripetuta più spesso dal tecnico gigliato, ma i suoi stavolta non c’erano, erano un po’ frastornati. Del resto non deve essere facilissimo essere sballottati in giro per l’Italia e non essere mai sicuri di giocare, se non all’ultimissimo momento.

“Ti manca la concentrazione” è quello che ha sottolineato anche lo stesso Iachini a fine gara, cercando in sostanza di assolvere i suoi ragazzi per una prestazione che, di certo, non resterà negli annali della storia viola.