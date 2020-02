Iachini: “Si sta ricomponendo con grande professionalità una squadra, ci vuole pazienza. Ho rifiutato alcune offerte in estate e mi è andata bene…”

Intervistato da Il Secolo XIX, ha parlato così l’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini in vista del match in programma domenica alle 15 contro la Sampdoria: “Il nostro presidente ha capito subito che il calcio italiano è difficile. Il suo arrivo ha chiuso un ciclo della società viola e ne ha aperto uno nuovo, completamente differente. Si sta ricomponendo con grande professionalità e compattezza una squadra, ci vuole un po’ di pazienza. La bacchetta magica non esiste. Subentrare è molto diverso dal partire dall’estate, che è l’ideale. Ma mi sta andando così. Nella mia carriera ho avuto anche esperienze dall’inizio e l’estate scorsa ho rifiutato alcune proposte che non mi convincevano a livello di progetto. Ho preferito aspettare e mi è andata bene”.