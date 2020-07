Iachini: “Siamo cresciuti molto durante la partita e alla fine c’è anche rammarico per quella parata di Handanovic”

A Sky il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini parla così della sfida pareggiata in casa dell’Inter: “Siamo venuti qui dopo 3 giorni di partite intense, all’inizio eravamo un po’ frenati sul piano della gamba. Poi siamo andati in crescendo, affrontavamo una squadra forte e organizzata come l’Inter, abbiamo tenuto il campo. Nella ripresa siamo cresciuti molto, con un piglio importante, purtroppo a volte l’ultima scelta o le parate di Handanovic ci lasciano un po’ di rammarico. E’ stata una partita aperta fino in fondo ma questo è un nostro piccolo difetto, andiamo avanti cercando di migliorare sotto questo aspetto”.

