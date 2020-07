Iachini: “Siamo la miglior difesa dalla ripresa del campionato. Domani serve la partita perfetta”

Il mister della Fiorentina, Beppe Iachini ha presentato la gara di domani dicendo: “Sono soddisfatto, il percorso di lavoro si sta sviluppando nella maniera giusta. Siamo migliorati in tanti aspetti, era normali dopo due mesi e mezzo avere dei problemi. Coi ragazzi abbiamo ripreso un discorso e ora cerchiamo di dare continuità attraverso il gioco e una mentalità giusta. Dobbiamo continuare, dalla ripresa siamo la miglior difesa, abbiamo tirato tante volte in porta. Non sempre con efficacia, quindi dobbiamo migliorare, in queste quattro partite abbiamo un percorso da portare avanti”.

E sull’inter: “Vogliamo dare continuità, anche se non è facile perchè si gioca ogni tre giorni, da un giorno all’altro trovi ragazzi stanchi e che devono recuperare. La temperatura è alta e vale per tutti. C’è da affrontare anche questo, vediamo chi ha recuperato. Il gruppo è fondamentale per incidere nella partita. L’Inter è una grande squadra, servirà una partita perfetta”