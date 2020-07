Iachini: “Siamo solidi e con la miglior difesa del campionato dopo il lockdown, ma abbiamo sempre lo stesso difetto. Chiesa in panchina? Non volevo…”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, dopo il pareggio della squadra ottenuto contro l’Inter, ha rilasciato questo commento: “Siamo venuti qui con tanta fatica nelle gambe, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo sofferto un po’ troppo nel primo tempo, ma andando avanti con la gara, abbiamo insistito e siamo andati vicini anche a noi a segnare con Lirola, con Castrovilli. Con il passaggio o la giocata giusta saremmo potuti andare in vantaggio. Non ci siamo riusciti, ed è un peccato. Siamo solidi, siamo la miglior difesa del campionato dopo il lockdown, ma il nostro difetto è che non concretizziamo o lo facciamo meno di quanto dovremmo. Dobbiamo cercare di essere ancora più cinici e concreti. I ragazzi stanno dando tutto. Chiesa in panchina? Federico ha speso tantissimo dopo solo tre giorni i recuperi erano stati non totali. Ho preferito non rischiare per andare incontro ad alcuni infortuni. Sia lui, che Pulgar, che Kouame sono entrati benissimo, potevano sfruttare gli spazi a disposizione. E’ mancato il gol davanti, ma dobbiamo ragionare in questa maniera. E’ una gestione delle forze che dobbiamo portare avanti”.

