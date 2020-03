Iachini sogna Ribery e si riserva la svolta col francese

Nell’attesa di sapere che ne sarà di questo campionato, l’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, non se l’è sentita ad Udine di mettere contemporaneamente, almeno dall’inizio, Chiesa, Vlahovic e Cutrone. Una svolta tattica varata solo a match in corso, ma che potrà essere possibile appieno solo quando tornerà ad essere disponibile Ribery. Il francese è in fase di guarigione e l’averlo visto allenarsi finalmente in gruppo fa sperare che possa essere disponibile in tempi brevi (un paio di settimane al massimo). Con l’ex Bayern sarà più facile avere un esterno di spinta, una prima punta centrale e un altro attaccante di movimento in modo tale da dare maggiore imprevedibilità offensiva alla squadra, che ieri ha costruito due sole, vere, palle-gol in 90 minuti di gioco.