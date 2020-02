Iachini: “Sono già concentrato sull’Atalanta. Abbiamo buttato le basi per ripartire, giusta la Panchina d’Oro a Gasperini”

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport a margine della cerimonia della Panchina d’Oro. Ecco le sue parole: “Giusta la Panchina d’Oro a Gasperini. Ha dimostrato, assieme all’Atalanta, come si può fare calcio vero anche senza avere un budget altissimo. Gli va dato merito, a livello professionale è un premio giusto. Atalanta modello da seguire? E’ quello che dicevamo poco fa. Oggi nel calcio moderno è chiaro che se non assottigli queste situazioni con le idee e la mentalità adeguata il gap aumenterà sempre di più. La partita di ieri è andata, ci sono stati degli episodi un po’ così. Dispiace perché nel primo tempo avevamo costruito più di loro, il presidente ha rilevato delle situazioni di un certo tipo. Noi siamo degli uomini di campo, io sono già concentrato sull’Atalanta. Il nostro lavoro comporta anche dei momenti in cui devi accettare situazioni sfavorevoli, questo è uno di quelli. Abbiamo buttato le basi per ripartire nel modo migliore, ci siamo messi al lavoro sul campo per cambiare determinate cose. Continuiamo a spingere e a lavorare per migliorarci e toglierci qualche soddisfazione anche in questo campionato. L’allenatore è un lavoro 24h 24h non solo in campo. Devi vedere le tue partite e quelle dell’avversario per preparare al meglio la squadra. C’è anche da lavorare su ogni singolo giocatore per mandarlo in campo con più certezze possibile. Per me allenare è una passione, è la mia vita. A volte ci chiamano a risolvere situazioni, altre volte per costruire progetti insieme”.