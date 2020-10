Iachini: “Sono tranquillo, abbiamo il tempo per migliorare la classifica. In certi momenti capita di raccogliere il giusto”

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato così a DAZN al termine della partita contro lo Spezia, pareggiata per 2-2 dopo essere stati in vantaggio per 2-0.

Queste le sue parole: “Abbiamo modo e tempo per rimontare e migliorare la classifica. Sono tranquillo perché i ragazzi si stanno allenando bene, ma in certi momenti capita di raccogliere il giusto. Dobbiamo continuare a lavorare e a cercare di fare sempre meglio. Abbiamo ragazzi nuovi che dobbiamo portare in condizione. Con il lavoro e tutti gli effettivi a disposizione abbiamo margini importanti per far bene”.