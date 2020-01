Iachini sta pensando di cambiare modulo anche per un fatto di…diffidati

Sempre alla ricerca di certezze, e forse ancora più di una settimana fa, Iachini sta valutando se insistere con la stessa formazione e lo stesso modulo di Bologna oppure se cambiare in vista della Spal che arriva domenica pomeriggio al Franchi: intanto, cambiare qualcuno o qualcosa? Più facile la prima ipotesi anche se il fatto che quattro quinti della difesa (Caceres, Dalbert, Lirola, Milenkovic) sia in diffida in previsione della trasferta di Napoli che aprirà il girone di ritorno sabato 18 non è una discriminante, perché una partita non basta per spostare la questione tattica considerando le esigenze di classifica della Fiorentina. Ci sono quattro allenamenti per prendere una decisione quanto mai delicata e importante: i due di oggi (la doppia seduta è stata spostata di 24 ore rispetto al programma originario), poi quella di domani e infine la rifinitura che servirà al tecnico viola per sciogliere i dubbi residui tirando le somme del lavoro fatto in questa settimana “corta”. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.