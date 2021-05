Iachini: “Stiamo arrivando a meta e in anticipo. Commisso contento per la continuità di risultati”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, è contento per il pareggio ottenuto dalla sua formazione in trasferta a Cagliari: “Le due squadre oggi si sono annullate, ma c’era troppa tensione. Mi è piaciuta l’attenzione della squadra e la solidità che abbiamo ritrovato dietro. Potevamo fare meglio nel palleggio, abbiamo sbagliato troppo in uscita. E’ il nostro quinto risultato utile consecutivo ed è la seconda partita di fila senza subire gol: stiamo arrivando a meta, abbiamo portato la barca in porto e ci siamo riusciti in anticipo”.

Su Commisso: “Era contento del fatto che la squadra aveva dato continuità ai risultati. E poi non abbiamo mai sofferto. Oggi erano questi i valori da portare dentro quando la posta in palio è alta”.