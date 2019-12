Iachini su Lirola: “Ha grandi potenzialità ma é troppo tenero: deve diventare più ignorante” VIDEO FN

Giuseppe Iachini alla Fiorentina ritroverà anche Pol Lirola. I due si ritrovano dopo la stagione 2017-2018 in cui entrambi, uno in campo e l’altro in panchina, rappresentavano il Sassuolo e riuscirono a centrare una clamorosa salvezza dopo una pessima partenza . E questo pomeriggio durante la sua conferenza di presentazione, Iachini ha avuto la possibilità di parlare del laterale spagnolo che, acquistato quest’estate, sembra non rendere quanto sperato.

Ecco cosa ha detto Iachini nel video realizzato da Fiorentinanews.com: