Iachini: “Testeremo Cutrone e potrebbe partire dall’inizio. Cambio in porta è sicuro. Per due volte nella stessa settimana abbiamo un giorno di recupero in meno degli avversari”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, fa capire di avere in mente alcuni cambiamenti: “Quello che posso dire per quel che riguarda la formazione è che Terracciano sarà in porta al posto di Dragowski. Quello di oggi sarà il terzo allenamento di Cutrone con noi. Lo proveremo e se sarà pronto potrebbe partire dall’inizio contro l’Atalanta. Due volte in una settimana avremo un giorno di recupero in meno rispetto ai nostri avversari. Ci dispiace, siamo stati sfortunati, mettiamola così. Comunque sono situazioni di cui terrò di conto nelle mie valutazioni”.